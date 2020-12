Amour, méthode et originalité… pour votre mariage voici quelques conseils



Lanternes célestes et feu d’artifice

Les lanternes célestes sont typiques de l’Asie du Sud-Est : faites de papier de riz et de bambou, elles décollent grâce à la chaleur dégagée par le brûleur en papier en cire. La mini-montgolfière s’élèvera haut dans les airs avant de redescendre lentement lorsque la flamme sera éteinte. C’est un moment magique à partager et pour célébrer l’amour on peut même choisir des lanternes en forme de coeur.



Pour clôturer une fête de mariage en beauté quoi de mieux qu’un feu d’artifice ? Aujourd’hui les kits commercialisés permettent d’obtenir un résultat digne d’un professionnel sans avoir de connaissances spécifiques (compter 200€ pour un spectacle de trois minutes et 100 € de plus pour deux minutes supplémentaires)



Après la soirée de mariage



faites appel a une entreprise de nettoyage pour remettre en ordre et restituer la proprete au lieu de la nuit de noce. Des professionnels du nettoyage et emballage se specialisent de plus en plus dans les noces de mariage . Rentrer d’un mariage peut vite se révéler un casse-tête pour ceux qui aiment un peu trop le champagne… or les navettes sont sans doute la meilleure solution : pour quelques centaines d’euros vous trouverez mini-van avec chauffeur pour une nuit (mais aussi des voitures ou des bus !).



Et pour la lune de miel il existe aussi des agences spécialisées dans leur organisation : des voyages sur-mesure pour jeunes mariés, à Venise ou dans les caraïbes.



Enfin aujourd’hui les mariés ont l’habitude d’Internet et de communiquer les images de leur voyage : blog, facebook, DVD … rien de plus simple que de communiquer aux témoins et invités de la noce vos instants de bonheur. Surtout qu'en début de chaque année ils envoient des cartes de voeux animées à tous pour faire partager leur joie : cartes flash ou virtuelles, papier et personnalisées, il y en a pour tous les goûts !